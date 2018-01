Seleção já é a favorita nas apostas O Brasil já é apontado como favorito pelas grandes casas de apostas do mundo para levar a Copa da Alemanha no próximo ano. A seleção chega a pagar apenas três vezes para cada unidade apostada no caso de conquista da Copa. Na ?betandwin? , a principal casa da internet, a seleção do quarteto mágico paga 4.50 para cada euro, dólar ou libra apostada. A Argentina vem em 2º com 5.50 e a Alemanha está em terceiro, pagando 7.50 por cada unidade. Entre os países que pagam mais estão Togo, com 1 mil para cada aposta, a Romênia, também 1 mil por 1, e a Costa Rica, que paga 1.001 para cada unidade. Na ?bet?, famosa casa de Londres, o Brasil paga menos, 4.33 para cada libra. A Argentina paga 6.50. A Alemanha oferece 7.50 por libra e a Inglaterra paga 8 por 1. As apostas que rendem mais são as da Arábia Saudita e a do Irã, que pagam 501 vezes o valor apostado. Na ?Littlewoods betdirect?, o Brasil é favorito, pagando 3 vezes o valor apostado. A Argentina paga 5 e Alemanha e Inglaterra pagam 7 vezes o valor. A Escócia, na outra ponta, paga 10 mil vezes o valor apostado.