Seleção já está em Barranquilla A seleção brasileira de futebol já está hospedada no Hotel Puerta Del Sol, em Barranquilla, onde domingo enfrenta a Colômbia pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. A delegação, que desembarcou pouco depois das 22 horas desta sexta-feira, foi acompanhada por um grande número de seguranças e policiais no trajeto do aeroporto ao hotel.