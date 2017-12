Seleção já tem um perfil, diz Parreira O Brasil só voltará a campo pelas Eliminatórias em março de 2005. Provavelmente em Goiânia contra o Peru. Já é possível recomendar agora, em novembro, que não se espere grandes surpresas. Ou mais até para a Copa de 2006. "Comigo não existe essa história de grupo fechado. Mas com muita alegria eu posso dizer que a essência do que eu quero para a Seleção Brasileira para o Mundial já está como desejo. O time já tem um perfil, uma cara. Isso é bom demais. Existem várias seleções montando seus times agora. O Brasil está na frente por causa do seu planejamento", resume o treinador. Parreira nunca foi um técnico que apostasse em quem não conhece. Desde que reassumiu a Seleção ele vem mantendo como base a geração que ganhou a Copa do Mundo de 2002. A grande ausência é Rivaldo, que depois de várias confusas transações parece dar sinal de recuperação no futebol grego. Não tão grande a ponto do técnico o recolocar entre o grupo que formou e considera vencedor. "Eu sinceramente preciso me convencer que o Rivaldo recuperou o amor ao futebol. A vontade de vencer. Quando tiver convicção que a sua gana é a mesma da Copa do Japão vamos ver o que acontece", diz enigmático Parreira. Não bastasse essa equipe continuar dando resposta, Parreira ficou profundamente contente com o que aconteceu na Copa América do Peru. Não só na conquista. Mas pelo comportamento de vários jogadores. Os maiores exemplos foram Adriano, Juan e Júlio César. O treinador brasileiro não é daqueles que se empolgam assistindo os gols da rodada. Ele não convoca atletas que esteja familiarizado, que tenha o perfil psicológico. Por isso as revelações têm de passar pelo seu processo todo particular de triagem. "Eu não seria louco de dizer que até o meio de 2006 não podem surgir grandes revelações. O futebol brasileiro é surpreendente. A Seleção estará sempre atenta a isso. Só que aqui nunca foi lugar para experiência em competições. Primeiro qualquer atleta precisa ser testado em amistosos, em jogos menores", repete o precavido treinador. O milagre que Parreira e Zagallo conseguiram é que com exceção da grandes estrelas como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Cafu, Kaká e Dida, o discurso dos demais é que precisam se firmar para garantir estar na Copa da Alemanha. "O jogador que pensar que tem vaga garantida com o Parreira está dando um grande erro. Tudo o que ele já deixou claro que não quer é acomodação. Por isso a gente se dedica tanto em cada treino", afirma Renato. "Não é grupo fechado. O que acontece é que grandes competições como uma Copa do Mundo não se ganha de uma hora para outra. É preciso planejamento com muita antecedência. Outras seleções podem no máximo ter igual ao do Parreira. Mas melhor ninguém tem, não", garante Zagallo.