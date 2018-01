Seleção joga pouco mas vence os EUA A seleção brasileira jogou pouco, mas fez o suficiente para vencer os Estados Unidos por 1 a 0 na tarde deste sábado em Lyon, na França, e manteve as chances de classificação para as semifinais da Copa das Confederações. O time de Carlos Alberto Parreira voltou a repetir o futebol pouco objetivo da estréia contra Camarões dois dias antes, mas foi um pouco mais eficiente e venceu o jogo com um gol de Adriano, ainda no primeiro tempo. Para conseguir sua vaga nas semifinais, no entanto, o Brasil precisa vencer a Turquia na segunda-feira. Se empatar, os turcos avançam e o Brasil volta para casa mais cedo. Na abertura da rodada deste sábado no grupo B, Camarões surpreendeu e venceu a Turquia por 1 a 0 com um gol no finalzinho de Germani, de pênalti. Com a vitória, o time africano garantiu sua vaga nas semifinais por antecipação. Na última rodada, também segunda-feira, enfrenta os Estados Unidos em busca do primeiro lugar no grupo. A partida contra os EUA mostrou que a mudança promovida por Parreira - saída de Gil e a entrada de Alex - fracassou. O meia do Cruzeiro até que apresentou um futebol animador no primeiro tempo, mas caiu de produção no segundo e foi substituído. Aos 27 minutos deixou o campo para a entrada, justamente do atacante Gil. Outra constatação foi a inoperância do ataque. Apesar de ter feito gol, Adriano também jogou pouco e acabou sendo substituído por Illan, a exemplo do que havia ocorrido na estréia. O único gol da partida foi marcado aos 22 minutos. Adriano se aproveitou de uma falha infantil do zagueiro Berhalter, roubou a bola e invadiu a área. O goleiro Howard defendeu o primeiro chute do brasileiro, mas no rebote, o mesmo Adriano completou para o gol para fazer 1 a 0. O juiz português, Lucilio Cardoso foi muito mal. Deixou de dar um pênalti para cada lado. O primeiro em cima de Adriano, que foi puxado pela camisa na pequena área e o segundo, de Kléberson em cima de Donavan. No momento em que o atacante norte-americano ia concluir para o gol de Dida, foi derrubado. Erradamente o juiz considerou a jogada normal. O segundo tempo foi muito ruim. O que se viu foi um jogo burocrático, com excesso de toques laterais, e quase nenhuma oportunidade de gol, em ambos os lados. Um futebol, enfim, para esquecer. Classificação