Seleção: jogadores lavam ?roupa suja? A derrota da seleção brasileira para o México por 1 a 0, na estréia da equipe de Luiz Felipe Scolari na Copa América, provocou descontentamento geral entre jogadores e comissão técnica. A primeira conseqüência foi uma reunião de cerca de uma hora, comandada por Juninho Paulista, para lavar a roupa suja entre o elenco, sem a presença da comissão técnica. "Conversamos que não adianta só correr, temos de estar conscientes de que já ultrapassamos o limite das derrotas", disse o jogador. Juninho Paulista cobrou mais empenho do elenco. "Se a gente não ganhar, todo mundo está ferrado. Vamos ficar fora da Copa América e, se no mês que vem tropeçarmos contra o Paraguai, podemos ficar fora também da Copa do Mundo."