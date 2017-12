Seleção jogará às 15h15 com o Panamá O amistoso da Seleção Brasileira com o Panamá, quinta-feira, em Curitiba, será disputado às 15h15, com arbitragem de Carlos Eugenio Simon, da Federação Gaúcha. A programação da seleção prevê, para quarta-feira, atividades no Centro de Treinamento do Atlético-PR no período da manhã. De acordo com o coordenador Antônio Lopes, o treino será leve e somente para os que não devem começar a partida. O confronto com o Panamá é visto como um treino pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Ele mesmo declara que não vai se importar com o resultado. Mais importante, segundo o técnico, é preparar a equipe para enfrentar o Paraguai, pelas eliminatórias do Mundial de 2002.