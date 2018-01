Seleção: Juan ganha vaga e prestígio Juan pagava para jogar nas escolinhas de futebol quando era criança. Na infância, nunca foi chamado de grande jogador, poucos apostavam no seu futuro. Um dia, em meados da década de 90, resolveu participar dos concorridos testes de seleção do Flamengo. Foi aprovado e iniciou uma carreira que já é vitoriosa. Seu bom desempenho ajudou o clube carioca a ganhar dois títulos em dois meses, o do Campeonato Carioca e o da Copa dos Campeões. Mais do que isso, rendeu-lhe uma vaga na seleção brasileira e, principalmente, a confiança do técnico Luiz Felipe Scolari. O começo na seleção não poderia ser melhor. O Brasil havia sofrido gol em oito dos 11 jogos que disputara em 2001 até a partida contra o México. No domingo, na estréia de Juan como titular, a defesa teve boa atuação e foi muito pouco ameçada pelos peruanos. Mesmo sendo jovem - tem apenas 22 anos -, o zagueiro mostrou personalidade. Até nos momentos mais delicados soube sair jogando, sem precisar dar chutão para o lado em que estava virado, como seu companheiro Chris. "Meu estilo de jogo sempre foi esse." Aos poucos, ele pretende se arriscar mais ao ataque para tentar fazer gols como na final da Copa dos Campeões, contra o São Paulo. "Era apenas o primeiro jogo e o Roque Júnior acabou indo mais para o ataque, mas com o tempo vou fazer como no Flamengo", disse ele que admitiu não saber nada sobre o Paraguai, adversário desta noite. O atleta garantiu que não se sentiu nervoso ao pôr a camisa azul da seleção na partida contra o Peru, porque já está acostumado à pressão e às cobranças em seu clube, o de maior torcida do Brasil. Para ele, quem joga no Flamengo atua em qualquer outro lugar. "O estádio está sempre cheio nas partidas do Flamengo, a televisão passa todas as partidas do time e a pressão existe desde que você é moleque; se erra, é criticado, então não há muito o que estranhar na seleção." Juan vem sendo bastante elogiado por Felipão. "Ele tem muita qualidade." E pode, até, tornar-se titular nas eliminatórias, já que Antônio Carlos não agradou na partida diante do Uruguai, em Montevidéu. O treinador gosta de seu estilo e pede apenas que mude uma característica, a de falar pouco. "É um sacrifício arrancar um bom dia dos meus zagueiros", brincou. Mas, segundo o atleta, o técnico brasileiro terá dificuldade em sua empreitada. "Sempre fui assim desde criança e não será fácil mudar."