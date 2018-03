Seleção: Leandro no lugar de Élber O atacante Élber, do Bayern de Munique,foi cortado nesta sexta-feira da seleção brasileira, que disputará a Copa das Confederações no Japão. Em seu lugar, o técnico Émerson Leão convocou Leandro, que foi revelado pela Portuguesa e atualmente defende a Fiorentina da Itália. Na verdade, a CBF resolveu liberar Élber do torneio no Japão para que ele se recupere completamente de uma artroscopia no joelho direito, feita em abril. O atacante tem condições de jogo, tanto que irá defender o Bayern neste sábado, pelo Campeonato Alemão, e na próxima quarta-feira, na final da Liga dos Campeões, contra o Valencia. Depois disso, quando acaba a temporada européia, os médicos do clube de Munique querem que o jogador descanse, para não correr o risco de se contundir novamente.