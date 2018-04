Seleção: Leandro no lugar de Gustavo Nery O lateral-esquerdo Gustavo Nery foi cortado da Seleção Brasileira, que joga domingo, contra a Bolívia, no Morumbi, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, por causa de uma fratura no punho direito, que ele sofreu jogando domingo pelo Werder Bremen, da Alemanha. E o técnico Carlos Alberto Parreira convocou Leandro, do Cruzeiro, para o seu lugar. O anúncio do corte foi feito pelo doutor Luís Ronco, na granja Comari, local dos treinamentos da Seleção Brasileira.