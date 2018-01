Seleção: Leão já definiu time titular O técnico da seleção brasileira, Emerson Leão, explicou hoje ter preferido convocar um grande número de atacantes - sete; levando-se em conta cinco especialistas, mais dois meias-ofensivos - porque pretende que a equipe tenha uma postura ofensiva nos amistosos contra o México e Estados Unidos. "Abri mão de algumas coisas para ter mais opções de jogadores de frente", afirmou. Segundo ele, o jogador Edmilson suprirá as carências com a sua versatilidade. "Ele pode atuar em várias posições", justificou. Leão não confirma o time que deve começar como titular nos amistosos dos dias 3 e 7 de março, mas lembra que existe ?uma forte tendência? em montar a dupla de atacantes com Christian e Romário, deixando Edílson na reserva. O time de Leão deve ser o seguinte. Rogério Ceni; Cafu, Lúcio, Roque Junior e Silvinho; Emerson, Vampeta, Juninho Paulista e Ronaldinho Gaúcho; Christian e Romário.