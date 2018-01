Seleção leva Moraci e Jairo do Corinthians Enganam-se os que pensam ser a convocação do zagueiro Fábio Luciano, do lateral-esquerdo Kléber e do atacante Gil a única preocupação do técnico Geninho para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Enquanto todas as atenções estão voltadas para os atletas chamados por Carlos Alberto Parreira, é na comissão técnica onde estão duas ausências bastante lamentadas: o preparador físico Moraci Sant?Anna e o auxiliar técnico Jairo Leal. E o momento pelo qual passa o grupo tornou o problema maior. Explica-se: todo o planejamento físico e técnico da equipe foi elaborado, originalmente, com base no calendário da Copa Libertadores da América. A eliminação diante do River Plate obrigou a comissão técnica a rever toda a programação. Assim, a ausência de Jairo e sobretudo Moraci, que já seria ruim, ficou ainda pior. Assim, como acontece com jogadores, o clube providenciou dois substitutos. ?Desde que o Parreira assumiu a seleção, já sabemos que eles (Moraci e Jairo) vão se ausentar algumas vezes. Por isso já temos o Ricardo (Rosa, preparador físico) e o Ivan (Almeida) que darão continuidade ao trabalho?, explicou Geninho. ?Mas é claro que vamos manter contato durante esse tempo que eles ficarão fora com a seleção.? Plano B ? E antes de se juntar à seleção, Moraci já adiantou o que muda no planejamento corintiano. ?Vamos fazer um trabalho de manutenção, com cargas de esforço menores para os atletas que jogaram mais.? E revelou que o time perdeu mais do que a classificação. ?Se tivéssemos continuado no mesmo ritmo, certamente eles teriam uns dez dias de folga no mês que vem.?