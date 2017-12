Seleção: malandragem contra altitude Usar a malandragem é a receita da seleção para derrotar o Equador e a altitude de Quito, no confronto de quarta-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Com este discurso, jogadores e comissão técnica embarcaram no início da tarde desta segunda-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, com destino a Guayaquil, onde a equipe ficará concentrada até o dia da partida. "É difícil ter que jogar na altitude, mas vamos usar a malandragem, a nossa experiência e saber correr", disse o meia Pedrinho, do Palmeiras. O jogador retorna à seleção após duas convocações, uma em 98, quando se contundiu e não pôde se apresentar, e a outra este ano, para o amistoso contra o Haiti. "Agora é diferente, porque o jogo tem valor. Vou aproveitar todo o tempo, até quando não estiver treinando, para mostrar ao Parreira (Carlos Alberto, técnico) que posso ficar no grupo." Além de Pedrinho, embarcaram no Rio outros três atletas: os meias Ricardinho, do Santos, e Kléberson, do Manchester United, além do goleiro Júlio César, do Flamengo. O jogador da equipe inglesa não viajou direto da Europa para o Equador, como o restante dos convocados, porque foi liberado para participar das comemorações do aniversário de seu filho, em Curitiba (PR), no sábado. Após um período de contusões, Kléberson contou estar se esforçando para conquistar uma vaga de titular no Manchester United e na seleção. Atualmente, o jogador vem participando de um rodízio no time inglês. "É muito bom estar de volta à seleção, porque para mim ela é uma grande vitrine", destacou Kléberson. Em seguida, o meia comentou o problema dos efeitos da altitude no desempenho do grupo e como superá-lo. "A altitude será um fator positivo para outra equipe, mas precisaremos trabalhar bem a bola e fazer valer a qualidade individual dos nossos jogadores." O desfalque na comissão técnica da seleção foi Parreira, que viajou direto dos Estados Unidos, onde participou da festa de despedida do artilheiro Romário com a camisa da seleção, para o Equador. Já o coordenador-técnico Zagallo, embarcou, com seu constante bom humor, lembrando a recente eliminação do Santos, na Copa Sul-Americana, para a equipe equatoriana LDU. "Esperamos vencer, mas sabemos as dificuldades que teremos. Viram o que aconteceu com o Santos? Eliminado em casa pela LDU", frisou Zagallo, lembrando que a ida para Quito horas antes da partida é a mesma tática utilizada na disputa da Copa América de 1997. Nesta terça-feira a seleção realiza um treino previsto para às 19 horas (horário de Brasília). "Não vamos fazer da altitude um bicho de sete cabeças. Ela existe desde o início do mundo, mas podemos amenizar seus efeitos. Tocar a bola com calma e não correr muito no início do jogo."