Seleção mantém liderança no ranking O Brasil consegue se manter mais uma vez naliderança do ranking estabelecido pela Fifa das melhores seleções do mundo. Na classificação divulgada nesta quarta-feira, o Brasil aparece com 846 pontos, contra 825 da França. Os dois países não são ameaçados em suas posiçoes, já que o terceiro colocado, a Espanha, está com quase cem pontos a menos. Mas se Brasil e França disparam na liderança, os demais países que formam as dez primeiras posições do ranking estão embolados. Entre Espanha, terceira colocada, e Alemanha, na décima posição, existe uma diferença de apenas 20 pontos. Uma das surpresas do ranking é o desempenho do México, que pela primeira vez em sua história ocupa a quarta posição, a frente de tradicionais campeões. A Argentina não consegue sair da sexta posição, com apenas 744 pontos e ésuperada pela Holanda. O ranking divulgado nesta quarta também mostra que a Inglaterra volta a ultapassar os Estados Unidos na classificação e está em oitavo lugar. A Alemanha, vice na Copa do Mundo de 2002, ocupa apenas a décima posição depois da derrota em casa para os italianos em casa há poucas semanas. Uma das novidades do ranking é a posição ocupada pelo Iraque. Apesar da guerra e da instabilidade ainda existente no país, o time de Bagdá já conseguiu sua primeira vitória internacional depois da queda de Saddam Hussein e subiu oito posições no ranking em um só mês. Os iraquianos ocupam a 62ª colocação, superando países como Austrália, Chile e Peru. O próximo ranking da Fifa será divulgado no dia 24 desetembro, em Zurique, mas a tendência é de que o Brasil continue no topo da lista. Ranking da Fifa 1. (1) Brasil 846 pontos 2. (2) França 825 3. (3) Espanha 748 4 - (4) Holanda 746 México 746 6 - (6) Argentina 744 7 - (7) Turquia 739 8 - (10) Inglaterra 733 9 - (9) Estados Unidos 731 10 - (8) Alemanha 728 11 - (14) Itália 721 12 - (11) República Checa 712 13 - (15) Irlanda 710 Camarões 710 15 - (12) Dinamarca 707 16 - (16) Portugal 686 17 - (17) Costa Rica 680 18 - (18) Belgica 672 19 - (21) Romênia 664 20 - (19) Suiça 658