Seleção: maratona na volta ao Brasil Além de amargar a inesperada derrota por 2 a 1 para Portugal na noite de sábado, a Seleção Brasileira está encontrando enormes problemas na viagem de retorno ao Brasil. A delegação, que chegaria ao país na noite deste domingo teve seus planos alterados por causa do cancelamento do vôo da Varig, que traria os brasileiros de Lisboa para São Paulo e, depois, para o Rio de Janeiro. Após uma noite mal dormida, os brasileiros só foram informados do cancelamento após a viagem do Porto para Lisboa. Com isso, os membros da comissão técnica e os três atletas que atuam no país - Marcos, Kléberson e Luisão - estão sendo submetidos a uma maratona para chegar ao Brasil. Os brasileiros tiveram de seguir para Madrid, onde vão aguardar até às 23h50 (hora local) para embarcar para São Paulo. A viagem até a capital paulista tem previsão de durar 11 horas. Quem tiver como destino final o Rio de Janeiro terá ainda mais um trecho pela frente, entre São Paulo e a capital carioca.