Seleção mexe com os são-paulinos Ninguém fala abertamente, mas o suspense que o treinador da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, faz em relação à lista com os jogadores que atuam no País convocados para o amistoso do dia 27, diante da Iugoslávia, está refletindo no São Paulo. Na dúvida sobre a presença na relação do grupo que vai estar em Fortaleza, parece que alguns não poupam esforços para demonstrar trabalho e, sobretudo, empenho. Primeiro foi o atacante França. Depois de uma atuação sacrificada diante da modesta Islândia, vitória brasileira por 6 a 1, em Cuiabá, ele voltou bem diante da Portuguesa. Apesar de só ter retornado nesta quinta-feira aos treinamentos por causa de uma amigdalite, ele está confirmado na equipe que, domingo, enfrenta o Bangu, às 16 horas, no Morumbi, pelo Torneio Rio-São Paulo. Na seqüência, Belletti recusou uma proposta para trocar o São Paulo pelo Inter-RS. "Quero dar a volta por cima aqui", afirmou o lateral, ao explicar a recusa. O último foi Rogério Ceni. Ele diz que ainda sente dores no tornozelo direito, mas que isso não o impediria de atuar neste domingo. Nesta sexta-feira acontece, ao meio-dia, o lançamento do site oficial do clube (www.saopaulofc.net).