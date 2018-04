Seleção mexicana apresenta seu novo uniforme

A seleção mexicana de futebol vestirá um novo modelo de uniforme verde, apresentado nesta segunda-feira pela Federação Nacional numa cerimônia com a presença do técnico Hugo Sánchez e do meio-campo Andrés Guardado, do Deportivo La Coruña (Espanha). Vários jogadores convocados para a seleção, entre eles Pineda, Moreno e Domínguez, posaram com o uniforme, que vestirá os jogadores até 2014. O time estreará seu uniforme no dia 6 de fevereiro, num amistoso contra os Estados Unidos. A primeira competição oficial será o Torneio Pré-Olímpico.