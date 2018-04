Seleção mexicana divulga convocados para Copa das Confederações

CIDADE DO MÉXICO - O técnico José Manuel de la Torre anunciou na noite de domingo a lista de 23 jogadores convocados da seleção mexicana para a Copa das Confederações, três partidas das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2014 e um amistoso contra a Nigéria. O principal destaque da relação é a presença do atacante Javier "Chicharito" Hernández, do Manchester United.

Além dele, foram incluídos outros cinco jogadores que atuam no futebol europeu na lista de convocados, como o volante Andrés Guardado, do Valencia, e o goleiro Guillermo Ochoa, do Ajaccio. O América foi o time mexicano com mais jogadores chamados - quatro.

De la Torre deixou o atacante Carlos Vela fora da lista de convocados. O jogador da Real Sociedad marcou 14 gols no Campeonato Espanhol, mas recusou um chamado do treinador em janeiro para um compromisso das Eliminatórias. Desde então, não foi mais lembrado.

O México é um dos adversários do Brasil no Grupo A das Copa das Confederações, com partida marcada para o dia 19 de junho, em Fortaleza. Os outros compromissos da equipe na fase de grupos do torneio serão contra o a Itália, em 16 de junho, no Rio, e o Japão, no dia 22, em Belo Horizonte.

Antes disso, a equipe vai enfrentar a Nigéria em amistoso marcado para 31 de maio. Depois, o México disputará três jogos pelas Eliminatórias. A seleção vai visitar Jamaica e Panamá, em 4 e 7 de junho, respectivamente, e receberá a Costa Rica no dia 11.

O México ocupa a quinta colocação no torneio classificatório da Concacaf com 3 pontos somados em três rodadas. Os três primeiros se classificam para a Copa do Mundo de 2014 e o quarto disputa uma repescagem contra a Nova Zelândia.

Confira a lista de convocados da seleção mexicana:

Goleiros: Guillermo Ochoa (Ajaccio/França), Jesús Corona (Cruz Azul), Alfredo Talavera (Toluca).

Defensores: Francisco Javier Rodríguez (América), Diego Reyes (América), Jorge Torres Nilo (Tigres), Carlos Salcido (Tigres), Héctor Moreno (Espanyol/Espanha).

Meio-campistas: Gerardo Torrado (Cruz Azul), Pablo Barrera(Cruz Azul), Jesús Molina (América), Jesús Zavala (Monterrey), Héctor Herrera (Pachuca), Ángel Reyna (Pachuca), Andrés Guardado (Valencia/Espanha), Javie Aquino (Villarreal/Espanha).

Atacantes: Raúl Jiménez (América), Aldo de Nigris (Monterrey), Oribe Peralta (Santos Laguna), Giovani Dos Santos (Mallorca/Espanha), Javier Hernández (Manchester United/Inglaterra).