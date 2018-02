Seleção mexicana melhorou muito, diz Pelé em inauguração A seleção mexicana melhorou muito nos últimos anos e isso pode ser comprovado pela dificuldade que o time sempre oferece nos jogos contra o Brasil, disse Pelé em visita ao México, neste sábado. As duas seleções vão se enfrentar no jogo de abertura da Copa América, que acontecerá entre os dias 26 de junho e 15 de julho, na Venezuela. "Melhoraram muito, têm mais experiência, mais idéias em campo, é um time mais bem armado", afirmou Pelé a jornalistas em entrevista coletiva realizada no México. "Sempre é um jogo difícil para o Brasil", acrescentou. As duas seleções estão no Grupo B da Copa América, juntamente com Equador e Chile. Venezuela, Bolívia, Uruguai e Peru estão no Grupo A. A Argentina está no Grupo C, com Estados Unidos, Paraguai e Colômbia. "Eu acompanho o futebol mexicano há muito tempo e posso dizer que melhoraram muito", apontou Pelé, em sua rápida visita ao México para inaugurar um campo de futebol e brincar com crianças em um clube. México e Brasil já se enfrentaram em 33 ocasiões, com 19 vitórias para a seleção brasileira, oito para os mexicanos e seis empates.