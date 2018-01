Seleção: muito candidato e pouca vaga Seis meses depois de vencer o 17º Campeonato Mundial de Futebol, o Brasil não tem técnico. Não realizou amistosos ? exceção ao jogo de festa em Fortaleza e à emocional despedida de Zagallo ?, não treinou, não fez nada. Mas já tem, na visão de muitos, quatro titulares para o Mundial de 2006: Kaká, Robinho, Diego e Alex, que Leão considera o ?maior zagueiro do mundo?. Jogador não falta no Brasil, o que permite muitas discussões sobre futuras convocações visando ao Mundial de 2006. Sempre há uma novidade, uma nova esperança, uma certeza que não se concretiza, um supercraque que não dá em nada e alguém que ganha a vaga de surpresa. Leia mais no Jornal da Tarde