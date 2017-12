Seleção não atrapalha o São Paulo O São Paulo terá uma semana diferente antes do clássico contra a Portuguesa no próximo fim-de-semana pois o time não contará com quatro jogadores nos treinos desta semana. O meia Kaká, o goleiro Rogério Ceni, o atacante França e o lateral Belletti foram convocados pelo técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, para o amistoso contra a Islândia, quinta-feira, portanto, participarão de, no máximo, dois treinos antes do jogo. Rogério foi cortado da seleção por causa de uma contusão no tornozelo direito e é dúvida. ?Isto não nos atrapalha?, garante o técnico do Tricolor, Nelsinho Baptista, confiante de que o trabalho de preparação física da seleção vai manter os jogadores no mesmo nível do restante da equipe. ?Teríamos problemas se tivéssemos um jogo no meio de semana, mas não é o caso?, completou o treinador, lembrando que o time foi beneficiado pelo fato do time ter vencido o Flamengo-PI por dois gols de diferença se classificando por antecipação para a próxima fase da Copa do Brasil. A partida contra a Portuguesa, que perdeu para o Vasco no sábado, pode ser decisiva para o Tricolor que pode assumir a liderança do Rio-São Paulo, se o time conseguir um resultado positivo, e o Palmeiras tropeçar no Americano, em Campos. Na última rodada, o Tricolor goleou o América-RJ por 4 a 1, sua quinta vitória consecutiva na competição.