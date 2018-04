Seleção não repetirá os erros de 2006, diz Ricardo Teixeira

O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, voltou a criticar nesta segunda-feira o grupo de jogadores que defendeu o Brasil na Copa da Alemanha. Em evento em São Paulo, para anunciar o Grupo Pão de Açúcar como novo patrocinador da seleção brasileira, ele avisou que os erros cometidos em 2006 não serão repetidos no Mundial de 2010, na África do Sul.

"O que aconteceu em 2006 certamente não voltará a acontecer mais com a seleção. Pelo time que tínhamos, aquela seleção foi uma grande decepção", disse Ricardo Teixeira, explicando que "faltou espírito de luta e grupo" aos jogadores na Copa da Alemanha, quando o Brasil entrou como grande favorito e foi eliminado nas quartas de final.

Durante o evento desta segunda-feira, o empresário Abílio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, chegou a cobrar uma nova postura da seleção brasileira na Copa de 2010. "A seleção vai ter uma postura diferente de 2006. Se for para ter erros, que sejam novos. Se não ganhar, vamos nos colocar como homens e sair com a cabeça erguida", afirmou.

Ricardo Teixeira garantiu que o técnico Dunga não permitirá que a postura de 2006 volte a acontecer na próxima Copa. "O Dunga só manterá jogadores que queiram jogar e façam esforço para jogar", disse o presidente da CBF, que já tinha criticado anteriormente o grupo da seleção brasileira que disputou o último Mundial.