Seleção não vai inflacionar Vágner O Palmeiras não pretende pedir mais dinheiro por Vágner Love se o jogador for convocado para a seleção brasileira que disputará a Copa América, no Peru. Segundo o presidente Mustafá Contursi, a palavra dada aos russos do CSKA será cumprida. "Quando acertamos os detalhes já sabíamos que o Vágner poderia ser convocado", esclareceu o presidente do Palmeiras. A venda de Vágner deve ser sacramentada nesta quarta-feira, com a chegada dos médicos alemães contratados pelo CSKA. O jogador nem participou do treinamento coletivo desta terça à tarde, na Academia de Futebol. O atacante transformou-se na maior dúvida para o jogo de domingo, contra o Vasco, às 16 horas, no Parque Antártica depois que o CSKA enfim concordou em fazer os exames médicos no Brasil, como exigia o presidente Mustafá Contursi. A queda-de-braço entre Mustafá e o CSKA chegou a colocar a negociação em risco. Depois de ter acertado todos os detalhes para levar o atacante, os russos interromperam os contatos depois que o Palmeiras não liberou o jogador para os exames médicos em Munique, na Alemanha, onde o CSKA mantém convênio com uma clínica médica especializada em esporte. O sumiço era uma tentativa de assustar Mustafá. O presidente do Palmeiras não recuou e acabou vencendo a queda-de-braço. Mustafá, surpreendentemente, continua reticente em relação ao desfecho do negócio. O presidente disse que só vai dar como certo o negócio quando as duas partes colocarem o ´preto no branco´. Ouvido pela Agência Estado, no final da tarde desta terça-feira, repetiu. "Se eles (os médicos alemães) vierem, ótimo. Se não vierem, o Vágner continua no Palmeiras." Pelo menos até a sua última entrevista, na segunda-feira, o técnico Estevam Soares pensava como o presidente. "Enquanto o dinheiro não cair na conta, o Vágner continua sendo do Palmeiras. Mas é claro que se o negócio for fechado, alguém da diretoria vai chegar e dizer: pode desligar o jogador do grupo que ele está negociado.? Nesta terça, porém, Vágner não participou do coletivo. Estevam escalou Kahê no seu lugar. O titular não estava machucado porque treinou à parte, no campo número 2, junto com os jogadores não relacionados para a viagem a Jarinu. Oficialmente a versão era de que o atacante sentia dores musculares e por isso foi poupado. Na prática, isso não se confirmou: Vágner cansou de chutar bolas a gol e saiu de campo sem deixar a impressão de que tinha algum problema muscular. O Palmeiras também nega ter recebido propostas por qualquer outro jogador. Marcos interessa ao Fenerbahce, da Turquia, mas não entrou em contato com a diretoria palmeirense. O clube ainda nega que haja interessados por Pedrinho, Magrão (Atlético de Madri) e Lúcio (Ajax). No coletivo desta terça, além da briga entre Magrão e Thiago Gentil, a novidade foi Kahê treinando como titular, no lugar de Vágner Love. Outra surpresa foi a escalação de Baiano na lateral-direita. Estevam Soares parecia propenso a manter Daniel Martins, que já tinha jogado contra o Coritiba. Nesta quarta, às 15h30, o time faz outro coletivo, desta vez no Parque Antártica. Nesse treino, é provável que Daniel Martins seja testado novamente no time titular. Depois desse coletivo o time viaja para Jarinu, onde vai permanecer até sábado. A maior dúvida de Estevam é saber se Vágner pode ou não ser incluído na relação dos que viajam.