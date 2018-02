Seleção olímpica começa preparação para Pequim 2008

Começa nesta quarta-feira o Projeto 2 de Dunga no comando da seleção brasileira. Ele vai reunir pela primeira vez o time com o qual pretende obter no ano que vem a inédita medalha de ouro para o Brasil em Olimpíada. Vinte e dois jogadores se apresentam ao treinador na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio, e treinam no local até sábado, véspera do amistoso com uma equipe formada pelos melhores do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no estádio do Botafogo, o Engenhão, e terá de um lado Dunga e do outro um dos três melhores técnicos do Campeonato Brasileiro: Muricy Ramalho, campeão com o São Paulo; Joel Santana, que levou o Flamengo à Libertadores, e Caio Jr, do Palmeiras (o último é o mais cotado para dirigir a equipe). Numa equipe sem grandes destaques não há como evitar que as atenções fiquem voltadas para o atacante Alexandre Pato, ex-Internacional, e hoje no Milan - quase uma seleção brasileira, onde atuam Kaká, Ronaldo Fenômeno, Dida, Cafu e o lateral-esquerdo Serginho. Pato, inclusive, foi notícia no jornal italiano Gazzetta dello Sport, que, em sua edição desta terça-feira, o apresentou com "a personalidade de Romário, a técnica de Careca e a elegância de Kaká". Um dos entrevistados, o técnico Dunga elogiou o atacante e fez uma comparação. "Pato é como o primeiro Ronaldo. Tem a mesma rapidez e o mesmo faro de gol". Abel Braga, do Internacional, também não poupou elogios. "Se vocês tiverem paciência e esperarem uns dois anos, vocês terão um novo fenômeno." O jovem atacante terá que esperar até 2008 para disputar a sua primeira partida oficial pelo Milan. Quando foi contratado, ele não pôde ser inscrito no Campeonato Italiano e na Copa dos Campeões porque era menor de idade - completou 18 anos em setembro, após o término do prazo de inscrições.