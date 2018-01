Seleção olímpica empata com Noruega A seleção brasileira Sub-23 decepcionou e apenas empatou por 1 a 1 com a Noruega, nesta terça-feira, em Doha, na estréia do Torneio Internacional do Catar. Mesmo abrindo o placar, com gol do atacante Robert (São Caetano) no primeiro tempo, a equipe não apresentou um bom futebol e teve dificuldades para superar a marcação adversária. O time dirigido por Ricardo Gomes começou bem, tomando a iniciativa do jogo. Aos 23 minutos, depois de cobrança de escanteio, o zagueiro Júlio Santos resvalou de cabeça e Robert tocou para o gol, aproveitando confusão na área. Depois de abrir o placar, o Brasil caiu de produção e não conseguiu criar mais chances de gol. No segundo tempo, a Noruega cresceu de produção e chegou ao empate aos 14 minutos. Em uma jogada individual de Hans Veidt, Fazlagic driblou dois zagueiros e tocou para o gol de Rubinho. O técnico Ricardo Gomes substituiu Léo Lima por Andrezinho e Nenê por Marcinho, com o objetivo de dar maior movimentação à equipe. Mas as alterações não surtiram efeito, pois os noruegueses conseguiram parar as principais jogadas brasileiras. Aos 31 minutos, Kaká fez boa jogada e lançou Robert, que não conseguiu fazer o cabeceio. Mas a melhor chance para o Brasil veio aos 33, em uma cobrança de falta de Michel, que levou perigo para o goleiro Kristiansen. O Brasil jogou com: Rubinho; Maicon, Luizão, Júlio Santos e Michel; Fernando, Júlio Baptista, Nenê (Marcinho) e Kaká; Léo Lima (Andrezinho) e Robert. A seleção olímpica volta a jogar pelo Torneio do Catar na quinta-feira, contra a República Checa, em Doha, às 13h30 (de Brasília).