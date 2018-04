Seleção olímpica empata sem gols com o México e acaba vaiada

A seleção brasileira olímpica ficou no empate sem gols com o México neste domingo, em amistoso realizado no estádio Castelão, em São Luís. Os cerca de dez mil torcedores que foram acompanhar a partida vaiaram a fraca apresentação do time comandado por Alexandre Gallo.

Preocupado em testar todo o elenco de olho na preparação para a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, o treinador trocou toda a equipe que na sexta-feira goleou o Paraguai por 4 a 1, em Cariacica, no Espírito Santo, para o duelo com o time Sub-23 do México.

O Brasil começou o jogo afobado e quase levou o primeiro gol logo aos dois minutos. Gustavo Henrique falhou na entrada da área, Torres roubou a bola, avançou e chutou para defesa de Jean. Aos poucos, a seleção brasileira equilibrou a partida, mas não criou grande chance de gol na etapa inicial.

Gallo optou por mexer na volta do intervalo e começou a colocar os jogadores considerados titulares. Alisson entrou na vaga de Guilherme e Felipe Anderson no lugar de Erick. O México seguiu com as principais chances e quase abriu o marcador em duas jogadas de bola parada aos 12 e aos 13 minutos.

Primeiro, Jean cortou um cruzamento para o meio da área e o Escodoza bateu prensado e errou o gol. Na sequência, Torres apareceu livre na área brasileira após cobrança de escanteio e desviou por cima do gol.

A melhor chance do Brasil, para dizer que houve uma, aconteceu aos 18 minutos do segundo tempo. Felipe Anderson recebeu pela direita, foi até a linha de fundo e cruzou. Alisson apareceu livre na marca do pênalti, mas passou a linha da bola, tropeçou e caiu.

Os dez mil torcedores presentes ao Castelão, irritados com a fraca apresentação do Brasil, esperaram o apito final do árbitro para vaiar a equipe.