Seleção olímpica faz amistoso diante da seleção do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira, um amistoso da seleção brasileira olímpica diante de uma equipe que será formada pelos destaques do Campeonato Brasileiro deste ano, de acordo com a premiação da entidade. A partida acontece no dia 9 de dezembro, no Estádio João Havelange. O técnico Dunga, que também está à frente da seleção olímpica, requisitou tal amistoso com o intuito de começar a formar a base que disputará os Jogos Olímpicos de Pequim, em agosto do ano que vem. O treinador ainda não anunciou a data da convocação da seleção, que conta com jogadores com menos de 23 anos. "O Campeonato Brasileiro mostrou jogadores de excelente nível técnico, que terão agora a oportunidade de conviver no ambiente da Seleção e mostrar o seu potencial. A convocação premiará o desempenho deles no Brasileiro, que foi acompanhado por nós atentamente", disse Dunga, no site oficial da CBF. Além de contar com os destaques do Brasileirão, o time que enfrentará a seleção olímpica terá a comissão técnica formada por Muricy Ramalho, Caio Júnior e Joel Santana, que são os três treinadores indicados ao Prêmio Craque Brasileirão 2007.