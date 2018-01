Seleção olímpica faz teste difícil contra França nesta terça

A seleção brasileira olímpica estará completa para o amistoso contra a França, hoje, em Le Mans, às 16h. O zagueiro Marlon e o atacante Kenedy voltaram a treinar e estão à disposição do técnico Rogério Micale.

Em todos os treinamentos, a equipe buscou uma forte pressão na saída de bola do adversário e o cuidado com a posse da bola para propor as ações ofensivas. O quarteto formado por Felipe Anderson, Kenedy, Luan e Alisson terá muita mobilidade, com a troca constante de posições. Essas são as principais características da equipe que vai buscar o inédito ouro olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016.

A lista, no entanto, não está fechada. Cinco jogadores que levaram o Brasil ao vice-campeonato no Mundial sub-20 no mês de junho, na Nova Zelândia, estão no grupo. A presença de Jean, Marlon, Jorge, Danilo e Andreas Pereira indica também que podem ser chamados atletas mais novos, não só aqueles com larga rodagem na Europa e próximos do limite de idade.

“Em conversa com o Dunga, a gente viu a oportunidade de promover o retorno desses meninos para dar continuidade ao processo que se iniciou no sub-20. Se eles demonstrarem condição, podem até ser chamados”, explicou o treinador.

O Brasil deve começar o jogo com Ederson, Maicon, Wallace, Dória e Wendell; Rodrigo Caio, Lucas Silva e Felipe Anderson; Kenedy, Luan e Alisson.