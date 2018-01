Seleção olímpica pega checos amanhã A seleção brasileira Sub-23 não deixou boa impressão, ao empatar com a Noruega por 1 a 1 na estréia do torneio internacional do Catar. Apesar disso, o técnico Ricardo Gomes não deve alterar o time titular para enfrentar a República Checa, nesta quinta-feira, na segunda rodada do grupo B. Ele pretende repete a formação, no jogo que começa às 14h30, horário de Brasília, e que terá transmissão ao vivo pelo SBT. A apresentação inicial foi pouco entusiasmante, mas fez soar o alarme. O meia Kaká, um dos poucos que tiveram desempenho eficiente, aposta em evolução, à medida que o torneio avançar. "A equipe vai melhorar o entrosamento e realizaremos apresentações melhores", prevê o jogador do São Paulo. Júlio Batista tem opinião idêntica à de seu companheiro de clube, mas reconheceu que houve queda de produção no segundo tempo do duelo com os noruegueses. "Não repetimos a atuação do início", comentou. "Com mais entrosamento, tudo ficará mais fácil para nós." Ricardo Gomes observa o grupo para formar a base que disputará o Pré-Olímpico. Por isso, tende a começar o jogo, no estádio Al-Etehad, com Rubinho; Maicon, Luizão, Júlio Santos e Michel; Fernando, Júlio Batista, Kaká e Leo Lima; Robert e Nenê. Os checos estréiam no torneio. Noruega e China fazem a preliminar. Os chineses perderam para o Egito por 4 a 3. O grupo A já teve duas rodadas, com Alemanha 2 x 1 Catar, Japão 2 x 1 Tailândia, Suíça 1 x 1 Alemanha e Catar 2 x 1 Tailândia.