Seleção olímpica perde para a seleção do Brasileirão por 3 a 0

Demonstrando falta de entrosamento e nervosismo, a seleção olímpica perdeu para a seleção do Brasileirão por 3 a 0, na tarde deste domingo, no Engenhão, no Rio de Janeiro, encerrando a temporada 2007 do futebol brasileiro. O técnico Dunga havia dito que este seria o primeiro teste para vários jogadores da seleção olímpica, e alguns devem ter sido reprovados, ainda mais pelo fato de que atletas do futebol exterior farão parte do elenco principal para a disputa dos Jogos Olímpicos de Pequim, no ano que vem. Do elenco que perdeu para a seleção do Brasileirão, apenas Alexandre Pato tem vaga assegurada. Seleção olímpica 0 Renan (Internacional)(Felipe - Santos); Nei (Atlético-PR) (Apodi - Bahia), Breno (São Paulo)(Rhodolpho - Atlético-PR), Leandro Almeida (Atlético-MG) (Maycon - Internacional) e Leonardo (Portuguesa)(Valmir - Palmeiras); Charles (Cruzeiro), Ramires (Cruzeiro)(Toró - Flamengo), Diego Souza (Grêmio)(Pedro Ken - Coritiba) e Wagner(Cruzeiro)(Pedro Oldoni - Atlético-PR); Alexandre Pato (Milan)(Keirrison - Coritiba) e Diogo (Portuguesa) (Thiago Neves - Fluminense) Técnico: Jorginho (Dunga suspenso) Seleção Brasileirão 3 Felipe (Corinthians)(Diego Cavalieri - Palmeiras); Leonardo Moura (Flamengo)(Joílson - São Paulo), Thiago Silva (Fluminense), Miranda (São Paulo) e Juan (Flamengo)(André Santos - Figueirense); Richarlyson (São Paulo) , Hernanes (São Paulo)(Pierre - Palmeiras), Íbson (Flamengo)(Martinez - Palmeiras) e Jorge Wagner (São Paulo)(Rodrigo Souto - Santos); Acosta (Náutico) (Aloísio - São Paulo) e Josiel (Paraná) (Leandro Amaral - Vasco) Técnico: Joel Santana e Caio Jr. Gols: Acosta, aos 38 minutos do primeiro tempo; Íbson, aos 2; e Leandro Amaral, aos 17 minutos do segundo tempo Árbitro: Leonardo Gaciba, Héber Roberto Lopes e Paulo César de Oliveira Renda: não disponível Público: não disponível Estádio: João Havelange, Rio Apesar de evitar o clima de festa e exigir garra da seleção olímpica, Dunga - que cumpriu suspensão pela expulsão no amistoso diante do México - assistiu a um time sonolento, sem criatividade e à mercê do toque de bola da seleção do Brasileirão, que não fazia muita questão de atacar, apesar de alguns jogadores afirmarem que, uma boa partida, poderia chamar a atenção do treinador da seleção brasileira. "O jogo é de festa, mas vou mostrar meu futebol para ter alguma chance na seleção principal", disse Richarlyson, do São Paulo. Mesmo assim, a seleção do Brasileirão era mais perigosa e, aos 38 minutos, abriu o placar com o uruguaio Acosta, que recebeu bom cruzamento de Josiel, ex-Paraná Clube. O uruguaio está sendo disputado por vários clubes do Brasil, entre eles Corinthians, São Paulo e Santos. Ao perceber que nada dava certo, o técnico Dunga deu o comando e seu auxiliar, Jorginho, promoveu várias substituições no começo do segundo tempo, assim como a seleção do Brasileirão, que contou com cinco alterações. E, logo aos dois minutos, Leandro Amaral, que entrara no lugar de Josiel, cruzou para a cabeçada certeira de Ibson, ampliando o placar. Perdida em campo, a seleção olímpica dava muitos espaços pela lateral direita do adversário, que aproveitou para chegar ao terceiro gol aos 17 minutos, quando Leonardo Moura cruzou para a conclusão de Leandro Amaral. Apagado em campo, a grande esperança do elenco convocado para este amistoso, Alexandre Pato, foi substituído por Keirrison, do Coritiba. Após tal modificação, a seleção olímpica teve uma boa chance com Pedro Oldoni, que cabeceou para por cima do gol.