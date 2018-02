Seleção olímpica se apresenta para os treinamentos no Rio

Os jogadores da seleção brasileira olímpica chegaram ao Rio nesta quarta-feira para os treinamentos para o amistoso do próximo domingo, contra a equipe dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Este será o primeiro trabalho do técnico Dunga com base na formação da equipe para os Jogos Olímpicos de Pequim. O Brasil busca a primeira medalha de ouro de sua história. O primeiro treino acontecerá ainda nesta quarta-feira, na Granja Comary. Na chegada dos jogadores, o destaque ficou para o lateral Leonardo, da Portuguesa, que teve os sapatos engraxados no aeroporto. Já Breno, eleito a revelação do Brasileirão 2007, falou em sua chegada sobre o São Paulo e disse que espera permanecer no clube para a Libertadores. "Tenho a meta de ficar e só depois de me transferir", disse o zagueiro, que tem proposta do Bayern de Munique. O amistoso contra a seleção do Campeonato Brasileiro acontecerá no Estádio João Havelange, às 16 horas.