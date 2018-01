Seleção olímpica vence no Catar A seleção brasileira Sub-23 derrotou a República Checa por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Doha, pela segunda rodada do Torneio do Catar. Assim, o Brasil assumiu a liderança do grupo B da competição, com 4 pontos - havia empatado com a Noruega na estréia. Os gols do Brasil foram marcados pelo atacante Robert, do São Caetano, aos 35 minutos do primeiro tempo, e Kaká, aos 27 da segunda etapa. O próximo jogo dos brasileiros será contra o Egito, segundo colocado no grupo (3 pontos), na segunda-feira, às 11h15 (horário de Brasíla). O Torneio do Catar marca a estréia do técnico Ricardo Gomes e também o início da preparação da seleção brasileira para chegar aos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Ricardo Gomes não havia ficado satisfeito com o desempenho contra os norugueses. Mesmo assim, insistiu em começar o jogo com os checos com a mesma formação anterior. Com sucesso. O Brasil não deu espetáculo, mas deixou o campo com a primeira vitória e mostrou que tem condições de brigar pelo título. O Brasil teve toque de bola mais preciso do que na rodada inaugural e marcou melhor, embora sinta falta de entrosamento. Por não estar afinado, o time se embaralhou em algumas jogadas, especialmente na armação no ataque. A compensação veio com a fragilidade da seleção checa. O goleiro Kolar suou a camisa e impediu derrota dos checos por maior diferença de gols. Nos primeiros 18 minutos, fez três boas defesas, em chutes de Kaká, e aos 27 cortou com os pés cruzamento de Maicon, em jogada na área. Só não pôde parar a finalização de Robert, aos 36, no primeiro gol brasileiro: o centroavante do São Caetano recebeu lançamento da defesa, aproveitou escorregada do zagueiro, chutou forte e contou com a colaboração de outro adversário, que desviou a bola das mãos de Kolar. O Brasil manteve o ritmo no segundo tempo, desperdiçou algumas oportunidades, mas aumentou a vantagem com Kaká, aos 27 minutos, em boa jogada individual. A equipe que conseguiu a primeira vitória teve Rubinho; Maicon, Luizão, Júlio Santos e Michel; Júlio Batista, Fernando, Léo Lima (Fabrício) e Kaká; Marcinho (Fabinho) e Robert (Souza). Nesta quinta-feira também jogaram Noruega e China, que ficaram no 1 a 1.