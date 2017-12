Seleção para a Seleção na chegada Depois de 25 horas e meia de viagem, a Seleção Brasileira desembarcou na noite de ontem em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde no sábado enfrenta a seleção local. Na chegada, os jogadores e integrantes da comissão técnica foram recepcionados por autoridades locais, cada um recebendo uma coroa de flores com as cores do Brasil. Segundo informe da CBF, havia um grande número de torcedores à espera da Seleção no aeroporto, muitas delas vestidas com camisas da Seleção Brasileira. A delegação está hospedada em um hotel suntuoso, o Emirates Palace, cujas instalações e conforto chamaram a atenção até mesmo de jogadores acostumados a se hospedar nos maiores hotéis do mundo. Os jogadores foram dormir às 4 horas da madrugada (horário local) desta sexta-feira e ainda hoje farão um no Zayed Sports City Stadium, o local do jogo de sábado.