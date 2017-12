Seleção pára Brasileirão por duas semanas A quatro rodadas do final e depois de um fim de semana de bons jogos e muitos gols, o Campeonato Brasileiro sofre agora uma interrupção de duas semanas por conta dos jogos da seleção contra Peru e Uruguai pelas Eliminatórias. Na retomada, Cruzeiro e Santos continuarão sua briga particular pelo título. Neste domingo, ambos venceram fora de casa e o time mineiro, inclusive, poderá garantir a conquista já na rodada dos dias 22 e 23. Para isso, terá de vencer o Paraná e torcer para o Santos perder do Fluminense. Outra disputa que ficou bastante interessante com os resultados deste fim de semana é a pelas três vagas restantes na próxima Libertadores (o Santos garantiu matematicamente a sua neste domingo), que agora parece restrita a quatro clubes: São Paulo, Coritiba, Internacional e São Caetano. Na outra ponta da tabela, a luta para não cair continua envolvendo Juventude, Fluminense, Paysandu, Fortaleza, Ponte Preta, Bahia e Grêmio e o suspense deve continuar até a última rodada.