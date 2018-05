Seleção paraguaia treinará em campo de críquete na Copa

O argentino Gerardo Martino, treinador da seleção, disse que a nova concentração será Pietermaritzburg, 120 quilômetros ao oeste de Durban (leste da África do Sul). Segundo o técnico, o campo de críquete em questão está "em perfeitas condições".

Após o sorteio dos grupos da primeira fase do Mundial, a federação tinha escolhido como base Mossel Bay, também no leste da África do Sul e 300 quilômetros ao leste da Cidade do Cabo. Mas o local foi descartado porque as obras estão bastante atrasadas.

O Paraguai está no Grupo F do Mundial e estreia em 14 de junho contra a Itália, na Cidade do Cabo. O segundo rival será a Eslováquia, dia 20, em Bloemfontein, e o país fecha a participação contra a Nova Zelândia, dia 24, em Polokwane.