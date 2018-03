Seleção perde a mordomia no Japão O vexame da eliminação precoce nos Jogos de Sydney, quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abriu mão de hospedar os atletas na Vila Olímpica e lhes reservou luxuosas suítes num dos hotéis mais caros da Austrália, parece ter surtido efeito. Em Kashima, a 120 quilômetros de Tóquio, os jogadores da seleção ocupam um modesto hotel, o Aton Palace, pouco ou nada confortável e sem direito a regalias, nem mesmo a frigobar. Eles não falam abertamente sobre a opção da CBF, mas a comisão técnica deixa claro um certo ar de mal-estar com a escolha. "Não se trata realmente de um grande hotel", comentou o coordenador Antonio Lopes. O treinador Emerson Leão reconheceu o problema, embora tentasse minimizá-lo. "Lógico que não é o hotel dos nossos sonhos", observou. No entanto, destacou, assim como Lopes, que aspectos básicos não foram atingidos pela falta de recursos do Aton Palace. "A alimentação da equipe e o repouso dos jogadores estão sendo possíveis." Para Leão, o mais importante, no momento, é a vontade do grupo de vencer a Copa das Confederações. Ele informou que a indicação do hotel partiu da Fifa. Ano passado, na Austrália, o Comitê Olímpico Internacional (COI) também pôs à disposição da seleção uma hospedagem exclusiva e livre de despesas. A CBF preferiu ostentação, teve prejuízo ao oferecer excesso de mordomias aos atletas e não obteve retorno, por causa dos péssimos resultados. "Se a Fifa determinou, vamos cumprir", prosseguiu Leão, sem esconder o constrangimento. A maior dificuldade no Aton Palace é com a acomodação de dois jogadores em cada quarto. O espaço é muito pequeno e os banheiros, menores ainda. A diária sai em torno de US$ 90 e não há piscina para os hóspedes. Na primeira fase de treinos no Japão, a delegação passou uma semana no Ana Tokyo Hotel, um dos mais badalados do centro financeiro da capital japonesa. Mas a CBF não arcou com os custos de estadia, o que ficou a cargo dos promotores do amistoso entre Brasil e Tokyo Verdy, disputado no sábado. Contraste - A seleção de Camarões teve mais sorte que seus adversários de estréia na Copa das Confederações, na quinta-feira. Os africanos estão ocupando o Hotel Kashima Central, o melhor da cidade, com direito, inclusive, a sessões de massagem oriental. Do time que derrotou o Brasil na Olimpíada, vieram para o Japão oito jogadores. Eles caminham por Kashima com autoridade e elegância.