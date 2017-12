Seleção pode não ter Rivaldo dia 20 O coordenador técnico da seleção Antônio Lopes admitiu, nesta sexta-feira, que o meia Rivaldo pode se apresentar apenas no dia 26, depois de disputar as semifinais da Copa do Rei pelo Barcelona. Segundo notícias de jornais da Espanha, a equipe catalã não quer liberar o jogador para se apresentar à equipe brasileira no dia 20, como está previsto. Assim, o Barcelona está desrespeitando um acordo com a CBF, que liberou os jogadores da Copa das Confederações em troca de contar com ele antecipadamente na partida contra o Uruguai. "Vamos ver se ele se apresenta. Se não vier no dia 20, pelo menos cinco dias antes, ele terá que vir", contou, em referência ao prazo mínimo estabelecido pela Fifa. Lopes, que conversou com Rivaldo nesta sexta-feira, confirmou que Teixeira tinha feito um acordo com o Barcelona. O coordenador garantiu que não haverá problemas de liberação com nenhum outro jogador.