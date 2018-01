Seleção pode ter Guilherme e Fernando Os jogadores Guilherme, do Atlético Mineiro, e Fernando, do Juventude, foram contatados pela CBF e podem viajar nas próximas horas para se integrar à seleção brasileira que disputará a Copa América na Colômbia. Eles substituiriam Élber, que não foi liberado pelo Bayern de Munique, e Mauro Silva, que se recusou a viajar momentos antes do embarque. Luizão, jogador do Cruzeiro convocado nesta terça, ocuparia o lugar de Lúcio, também não liberado pelo Bayer Leverkusen.