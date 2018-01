Seleção pode ter jogadores do Santos A presença de jogadores do Santos e Grêmio pode ser a principal novidade da lista de amanhã do técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, que completa a delegação para o amistoso contra o México, no dia 30, em Guadalajara. Ambos os times estarão de folga da Taça Libertadores da América na semana do confronto, o que facilitaria a convocação de seus atletas. A princípio, Parreira quer manter a decisão de não chamar jogadores envolvidos com a disputa da competição Sul-Americana, mas diante da dificuldade em completar a lista de 22 atletas seria obrigado a optar por esta solução. O técnico da seleção pretende relacionar um goleiro, um lateral-esquerdo, dois zagueiros e dois meias. Kléberson, do Atlético-PR, é nome certo. O principal problema de Parreira é que nos dias 30 e 1º de maio serão disputadas as partidas decisivas da oitava-de-final da Copa do Brasil. São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Vasco e Flamengo, clubes cotados para ceder jogadores estão envolvidos na competição. Parreira já confidenciou a amigos que tentará poupar ao máximo Santos e Grêmio, no entanto, o treinador se mostrou inclinado a não abrir mão do zagueiro que participou da conquista do pentacampeonato Mundial Anderson Polga, do clube gaúcho. O também zagueiro Luisão, do Cruzeiro, é outro que deverá enfrentar os mexicanos. Parreira não escondeu sua preferência por Luisão e, na terça-feira passada, ao convocar os 16 atletas de clubes do exterior, chegou a dizer que Vanderlei Luxemburgo, técnico do time mineiro, teria como se "virar" caso ficasse sem o zagueiro. Tanto o treinador da seleção quanto o coordenador-técnico Zagallo passaram o feriado da Páscoa com suas famílias em Angra dos Reis, no litoral Sul-Fluminense. O embarque da seleção rumo ao México está previsto para a noite de domingo. A delegação chega segunda-feira em Guadalajara, mas só treinará no dia seguinte. Na quarta-feira, acontece o amistoso, no estádio Jalisco, às 22h (horário de Brasília). Os 16 já convocados são: o goleiro Dida (Milan); os laterais Cafu (Roma), Belleti (Villa Real) e Júnior (Parma); os zagueiros Juan (Bayer Leverkusen) e Edmilson (Lyon); os meias Emerson (Roma), Flávio Conceição (Real Madrid), Gilberto Silva (Arsenal), Juninho Pernambucano (Lyon), Rivaldo (Milan) e Zé Roberto (Bayern Munique); e os atacantes Adriano (Parma), Ronaldinho Gaúcho (Paris Saint Germain) Ronaldo (Real Madrid) e Amoroso (Borussia Dortmund).