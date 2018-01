Seleção pode ter maiores de 23 anos No mesmo dia em que completa 38 anos, Ricardo Gomes foi anunciado com o novo técnico da seleção olímpica. Na apresentação oficial na CBF, nesta sexta-feira, ele adiantou que não descarta a possibilidade de convocar três jogadores com mais de 23 anos para a disputa da Olimpíada de Atenas, em 2004. ?Na seleção você tem que ter sempre o melhor. Se naquele momento o melhor for isso, não terei o menor problema em convocar os jogadores acima de 23 anos?, afirmou Ricardo Gomes, que vai estrear no cargo já em janeiro, na disputa de um torneio no Catar.