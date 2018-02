Seleção portuguesa vai se concentrar num convento A Federação Portuguesa de Futebol anunciou nesta segunda-feira que a seleção do país se concentrará na cidade de Évora, em Portugal, no final do mês de maio. Será lá que o grupo do técnico brasileiro Luís Felipe Scolari irá realizar o último período de treinos antes de embarcar para a Alemanha, onde disputará a Copa do Mundo a partir do dia 9 de junho. O hotel foi construído no prédio onde funcionava um convento que foi construído em 1458 e renovado há seis anos, quando também foi construído um outro prédio e também áreas de lazer. No prédio antigo existem 23 apartamentos duplos e no novo são 36. O convento, que se chama Nossa Senhora do Espinheiro, tem a cotação de cinco estrelas e é o único dessa categoria na região do Alentejo, que fica perto da fronteira com a Espanha. Na restauração do prédio antigo foram usados materiais idênticos aos originais. A igreja do convento também foi reformada, com atenção especial para as pinturas.