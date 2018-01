Seleção poupou mais para as Confederações O Brasil será a seleção que mais poupará suas estrelas internacionais entre as equipes que participarão da Copa das Confederações, que será realizada a partir do dia 18 na França. Segundo a Fifa, o Brasil será o único a contar com apenas seis jogadores que atuaram na Copa do Mundo de 2002, no Japão. Das oito equipes que estarão participando do torneio deste ano, apenas a Colômbia e a Nova Zelândia não estavam na Copa do Mundo. Mas segundo as estatísticas da Fifa, as seleções que estarão na França não apresentarão as mesmas equipes que levaram a Copa do Mundo. Dos 184 jogadores inscritos para o torneio, apenas 61 estiveram no Mundial. Zinedine Zidane, Ronaldo, Rivaldo e Roberto Carlos serão algumas das estrelas que foram poupadas do torneio. O Japão levará 15 dos 23 jogadores que estavam na Copa do Mundo. Mas os franceses, que vão sediar o evento, terão apenas dez dos atletas que estiveram no Mundial, entre eles Marcel Desailly e Thierry Henry. Camarões contará com 13 jogadores que foram ao Mundial e até mesmo os Estados Unidos apresentarão uma equipe completamente renovada, com apenas nove dos 23 que foram à Copa do Mundo. Negociação - A configuração das equipes que vão participar do torneio, apesar de não ser a ideal na avaliação da Fifa, foi fruto de uma intensa negociação por parte da entidade máxima do futebol, que passou as últimas semanas convencendo clubes europeus, atletas e seleções a comparecerem com o que têm de melhor na França. Os clubes argumentavam que muitos de seus jogadores precisavam de um descanso. Alguns deles não tiram férias desde o início de 2002, como era o caso de Zidane. O francês ajudou o Real Madrid a conquistar a Liga dos Campeões da Europa, no ano passado, participou da Copa do Mundo em meados do ano (contundido), voltou ao time de Madri para o campeonato espanhol e para, novamente, disputar a Liga dos Campeões. Paralelamente, participou das eliminatórias para a Eurocopa de 2004 pelo time da França. Situação semelhante viveu Roberto Carlos, que finalmente ganhou férias. A solução foi estabelecer um comprometimento por parte de cada seleção de que levaria pelo menos algumas de suas estrelas para garantir o interesse pelo torneio da Fifa.