Seleção: preço afugenta o torcedor O preço alto do ingresso para o jogo deste domingo do Brasil contra o Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo foi a grande reclamação do cidadão brasiliense, que em média tem uma das rendas mais altas do País, contra a organização da partida que pode garantir antecipadamente a vaga do Brasil na Copa do Mundo de 2006. O resultado dos altos valores fixados para entrar no estádio Mané Garrincha foi que, apesar de ser um evento raro em Brasília e do qual a maioria dos cidadãos gostaria de participar, até a noite de sexta-feira ainda restavam aproximadamente 3,5 mil - todos da geral, que saíam por R$ 70 a inteira e R$ 35 a meia entrada - dos 40 mil ingressos colocados à venda. Enquanto o preço do ingresso inibia a procura para o jogo da Seleção, outro evento permitiria à população driblar as dificuldades financeiras e ver em campo o time das estrelas Robinho, Ronaldo, Kaká e Adriano: o treino comandado pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Desde às 10h deste sábado, as bilheterias do Mané Garrincha trocavam um par de tênis e um quilo de alimento não perecível por um ingresso para o treino da seleção que ocorreria às 16 horas. Foram colocados 25 mil ingressos da geral à disposição. "Eu não vou no jogo por causa do preço alto do ingresso. Mas ver a seleção em campo é uma oportunidade única, por isso vou assistir ao treino. Quero ver o Parreira trabalhando", disse o torcedor Emerson Ferreira de Carvalho, que logo na abertura da bilheteria já garantia sua entrada para a tarde de sábado. A organização da partida admite que os preços dos ingressos (que no lugar mais caro chegava a R$ 300) foram elevados, mas considerou que a natureza atípica do evento e da cidade influenciaram na definição dos valores, além do fato de a maioria dos ingressos ser vendida como meia entrada. Segundo a Federação Brasiliense de Futebol, a abertura do treino não teve a intenção de aumentar o leque de espectadores do time de Parreira, mas sim um objetivo social. "A Federação Brasiliense e a Secretaria de Esportes e Lazer têm várias escolinhas de futebol, onde muitas crianças jogam descalças. Por isso, pedimos o par de tênis e o quilo de alimento para as famílias carentes. Nossa intenção é essencialmente social", afirmou Fábio Simão, presidente da Federação Brasiliense. Mesmo com a aquisição do ingresso sendo feita por meio de doações, houve quem conseguisse ganhar um dinheiro extra com o treino do sábado. Robson Ricardo, que se apresentou como Robinho, achou que não valia a pena trabalhar como cambista para o jogo porque o preço normal já era muito alto, mas logo na abertura da troca de ingressos para o treino vendia pacotes de um quilo de farinha de mandioca por R$ 3,00 para quem queria pegar um ingresso e não tinha levado o quilo de alimento exigido. Mas entre todos os que torcem e trabalham para ganhar dinheiro com o jogo da seleção, o vendedor Rodrigo de Paiva Ribeiro, que saiu de São Paulo especialmente para isso, tem uma torcida muito diferente: ele quer que chova. E muito. Mas durante a partida. Motivo: o vendedor trouxe alguns pacotes de capas de chuva para vender dentro do Mané Garrincha. Torcida difícil, pois chover em Brasília nessa época do ano é quase tão raro quanto jogo da seleção na capital da País.