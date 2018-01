Seleção preocupada com a altitude Tudo bem que, se comparados com os 3500 metros de altitude de La Paz, na Bolívia, os 2100 de Manizales, cidade colombiana onde o Brasil vai jogar sua próxima partida pelas quartas-de-final da Copa América, não são um problema tão sério. Porém, a mudança de sede foi suficiente para despertar a atenção e os cuidados da comissão técnica. Mais, se vencer, fará lá também o próximo jogo. Por causa do ar mais rarefeito, a delegação brasileira vai chegar a Manizales apenas uma hora e meia antes da partida. A volta está prevista para acontecer logo depois do jogo. A decisão foi tomada baseada em estudos que apontam o período de quatro horas como o mínimo para que os efeitos da altitude sejam sentidos. "Não há a necessidade de tomarmos cuidados especiais com esse ou aquele jogador", afirmou o médico Rodrigo Lasmar. Além dos cuidados com o deslocamento da equipe, o médico revelou também que a alimentação deve ser mais criteriosa. "Em casos como este, é preciso evitar alimentos pesados", explicou. "Além disso, é indispensável um cuidado muito grande com a hidratação dos jogadores." Lasmar aproveitou também para acabar com uma das crenças que cercam o futebol em época de jogo em cidades altas. Segundo ele, a história de que chá de coca ajudar a evitar os efeitos da falta de ar pode até ser verdadeira, mas certamente não se aplica à realidade de uma equipe. "Isso é razão mais do que suficiente para ser constatado doping", observou. "E, claro, ninguém aqui deseja isso."