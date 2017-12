Seleção promete jogo sério contra a França "Amistoso nada.? A frase, dita com rosto fechado, resume como o lateral-esquerdo Roberto Carlos está encarando o jogo entre Brasil e França, em comemoração aos 100 anos da Fifa. O jogador do Real Madrid ainda não esqueceu a derrota na final da Copa de 1998 e, embora enfatize que a seleção brasileira foi campeã do mundo quatro anos depois, não esconde que vencer os "Bleus? na quinta-feira terá um "gostinho especial.? Roberto Carlos chegou hoje ao hotel onde a seleção ficará hospedada em Paris. O grupo se reúne oficialmente amanhã, mas ele resolveu antecipar a "apresentação?, assim como o meia Júlio Baptista, do Sevilha, e o atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona - que passou rapidamente pelo hotel e foi jantar com um grupo de amigos. Além de Belletti, que, aliás, está na capital francesa desde sábado. O lateral é um dos que consideram o jogo entre Brasil e França o grande clássico do futebol mundial na atualidade. "Quem iria imaginar que isso iria acontecer. Sempre se falava na Itália, Inglaterra, mas hoje brasileiros e franceses têm grandes times, são os dois últimos campeões mundiais. É uma partida que deixa as pessoas ansiosas?, disse. Esses motivos tornam, para Roberto Carlos, uma vitória sobre a França superimportante. Mas o lateral destaca outro aspecto que considera fundamental para o Brasil. "Se vencermos a França e conseguirmos um bom resultado contra a seleção da Catalunha, ganharemos ainda mais moral para pegar a Argentina e o Chile pelas Eliminatórias. E se vencermos estes dois adversários, estaremos classificados para a Copa de 2006. Matematicamente não, é claro, mas aí ninguém vai nos tirar a vaga?, acredita. Beletti - Belletti é outro jogador que "enche a bola? do jogo entre os dois últimos campeões mundiais. "Depois da Copa de 1998, se tornou a maior partida entre seleções. Chama a atenção no mundo inteiro?, disse o lateral-direito, que ainda hoje à noite poderá, em reunião com representantes do clube espanhol, acertar seu contrato com o Barcelona. "Entre os clubes está tudo certo, e comigo está tudo bem adiantado. Faltam poucos detalhes?, afirmou, entusiasmado. Ele aproveitou o fato de o seu time, o Villarreal, ter jogado na sexta-feira pelo Campeonato Espanhol, e no sábado já estava em Paris, com sua mulher, Simone, que voltou hoje para a Valencia, onde moram. "Ela não conhecia Paris e aproveitamos para ir a todos os pontos turísticos. É tudo muito bonito e tem grande valor histórico. Mas a Torre Eiffel é realmente fascinante?, considera Belletti. Pensando à frente - Reserva da seleção de Parreira, Júlio Baptista define o encontro entre Brasil e França como um "jogo especial?. A exemplo de Roberto Carlos - e também de Belletti -, ele entende que, independentemente do tropeço francês no Mundial de 2002, as duas seleções reúnem os melhores elencos do futebol atual. Mas pondera que o importante neste momento é o fato de o time de Parreira ter a possibilidade de fazer quatro partidas seguidas, as duas últimas valendo pelas Eliminatórias. "É importante manter o grupo junto. Melhora o entrosamento, dá mais confiança.? O grupo, no entanto, não ficará junto ininterruptamente até o dia 6 de junho, data do jogo contra o Chile, em Santiago. Isso porque após o amistoso no Stade De France, a maior parte dos jogadores da seleção será liderada. A medida é necessária para que eles possam atuar por seus clubes nos campeonatos nacionais, que estão na reta final, no fim de semana. Além disso, Parreira só terá à disposição Luís Fabiano, Marcos e Felipe, que jogam em clubes brasileiros, a partir do dia 28. Amanhã, quase todos os convocados se juntam. Mas Cafu, que fará um jogo beneficente no Estádio de San Siro, em Milão, com renda revertida para sua fundação, só se apresenta quarta-feira. Adriano, Dida e Júnior, convidados para a partida na Itália, também devem retardar a apresentação. À tarde (17 horas de Paris), a seleção brasileira faz seu primeiro treino no Stade de France, local do jogo de quinta-feira.