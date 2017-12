Seleção pronta para enfrentar Uruguai O técnico Luiz Felipe Scolari definiu há instantes, pouco antes do meio-dia, o time titular do Brasil que vai enfrentar o Uruguai neste domingo, 16 horas, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Em sua partida de estréia, Felipão montou a equipe com três zagueiros - Antônio Carlos, Cris e Roque Junior. Este último, no entanto, terá uma função especial. Poderá atuar um pouco mais à frente da zaga, numa função semelhante a que teria o volante Mauro Silva. O técnico abriu mão do esquema com três volantes marcadores e decidiu escalar Juninho Paulista no lugar de Fábio Rochemback. No ataque, o treinador optou por Élber para fazer companhia a Romário. O artilheiro do Vasco, foi escolhido como o capitão da equipe, que deve começar a partida contra o Uruguai com a seguinte formação: Marcos; Antonio Carlos, Cris e Roque Junior; Cafu, Emerson, Juninho Paulista, Rivaldo e Roberto Carlos; Élber e Romário. O time foi definido pelo técnico ao final do treino coletivo da manhã, quando a equipe titular venceu a reserva por 4 a 1. A seleção brasileira viaja ainda hoje para Montevidéu, em vôo fretado. A delegação deverá deixar a Granja Comary, em Teresópolis, onde está concentrada desde a semana passada, por volta das 14 horas com destino ao Rio de Janeiro. O embarque para o Uruguai deve acontecer por volta das 16 horas.