Seleção quer repetir espetáculo do Maracanã em São Paulo

Os jogadores da seleção brasileira se apresentaram nesta terça-feira ao técnido Dunga para os jogos contra Peru e Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Na chegada para os treinos no Rio, os atletas contaram que esperam repetir no Morumbi o espetáculo da vitória sobre o Equador no Maracanã. Veja também: Peruanos prometem espírito lutador contra o Brasil em Lima Classificação das Eliminatórias Neste domingo, 18, o Brasil vai a Lima enfrentar os peruanos. Depois, retorna para o confronto contra os uruguaios, na quarta-feira, 21, que acontecerá no Morumbi. Todos os ingressos para o duelo já foram vendidos - a expectativa é de que 64 mil torcedores acompanhem o jogo. "É sempre muito bom jogar em São Paulo", conta Kaká. "Espero retribuir o carinho dos torcedores com uma boa apresentação." Outro conhecido pela torcida paulista é Robinho, que vive boa fase no Real Madrid. "Mais uma vez estaremos diante dos torcedores. Agora é fazer um bom trabalho e buscar a vitória." O goleiro Júlio César também espera por show contra os uruguaios. "Temos de ganhar, fazer um jogo bonito e repetir o que fizemos no Maracanã." Dunga inicia nesta terça-feira os preparativos para pegar os peruanos. Serão quatro dias de treinos antes de viajar a Lima. A delegação já está na Granja Comary, local dos trabalhos. Dos 22 convocados, apenas Gilberto Silva e Luís Fabiano (chamado para a vaga de Afonso) não se apresentaram. Eles chegam na noite desta terça.