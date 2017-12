Seleção: recepção com luxo nos Emirados Os Emirados Árabes preparam uma recepção luxuosa para a Seleção Brasileira, que desembarca no país na sexta-feira, para sua primeira partida no Golfo Pérsico. Segundo informa a agência Efe, a Etihad Airways, a linha aérea da federação integrada por sete emirados, já preparou um vôo especial, classificado de histórico pela imprensa especializada. De acordo com os jornais, a expectativa em torno da passagem da Seleção pela região é enorme. Está previsto que jogadores como Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Robinho cheguem a Abu Dhabi na manhã de sexta-feira, procedentes de Frankfurt, a bordo de um airbus A330-200 fretado com todo luxo pela companhia. Itihad Cristal Cargo, a divisão de carga da companhia, transportará mais de 3,5 toneladas de comida e água para evitar problemas gástricos na equipe durante o tempo de sua estada nos Emirados, capital financeira na região. Antes de entrar em campo na próxima terça-feira para disputar um amistoso com a seleção local, os jogadores serão presenteados com diferentes circuitos pelo emirado, capital dos projetos arquitetônicos impossíveis. Uma visita obrigatória será o projeto de construção de um conjunto de ilhas artificiais em forma de palmeira, que abrigará urbanizações de luxo onde estrelas do futebol mundial, como o jogador inglês do Real Madrid David Beckham, já compraram propriedades. A primeira das três ilhas, que serão visíveis do espaço, estará concluída no final de 2006.