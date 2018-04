Seleção reclama de cansaço e violência Cansaço e violência do adversário. Essas foram as duas desculpas dos jogadores brasileiros para o fraco futebol da Seleção no empate por 1 a 1 contra a Alemanha, hoje, no Estádio Olímpico de Berlim. "Realmente eles deram algumas entradas muito fortes e tecnicamente acabou não sendo um grande jogo", justificou e reconheceu o meia Alex, que entrou na partida no lugar de Ronaldinho Gaúcho, com a missão de ajudar na marcação do time alemão. O jogador do Fenerbahce, da Turquia, acabou reconhecendo que a equipe do técnico Klismann estava bem posicionada taticamente e acabou até surpreendendo os brasileiros. Para o lateral Belletti, que sofreu com a velocidade do ataque adversário, o jogo acabou tendo a cara de uma partida oficial. E decisiva. "Não teve nada de amistoso e a gente acabou tendo de igualar as coisas na pancada. Por isso o empate foi até justo", disse o jogador do Barcelona. Para Belletti, o fato de o Brasil ter jogado domingo contra a Bolívia e já ter saído direto do Morumbi para o aeroporto, rumo a Berlim, acabou pesando e tirando um pouco o fôlego e a disposição da equipe. "Faltou um descanso maior, mas mesmo assim podemos comemorar porque não perdemos nenhum desses jogos", disse o lateral, que reconheceu que teve muita dificuldade para segurar o lado esquerdo da Seleção Alemã. "Eles atacavam em três pelo meu lado, o que obrigava o Edmílson a sair do meio para me ajudar, deixando um livre", lembrou. Júlio Baptista, que entrou no lugar do atacante Adriano no segundo tempo e foi um dos jogadores mais elogiados pelo técnico Carlos Alberto Parreira - ele quase marcou o segundo gol do Brasil - também reclamou das entradas duras dos adversários. "Eles chegaram muito forte na gente, não tinha bola perdida". Quem não estranhou a pegada dura dos alemães foi o zagueiro Juan, que atua no Bayer Leverkusen e que também perdeu um um gol na cara do goleiro Kahn, chutando por cima a bola cruzada por Alex. "Eu já sabia que eles jogam muito forte. E o que aconteceu é que a gente começou a jogar muito pesado também, o que acabou atrapalhando mais o nosso time". O zagueiro também reclamou um pouco do cansaço. Juninho Pernambucano, que saiu do meio-de-campo para dar lugar a Renato, engrossou o discurso contra o estilo germânico. "O jogo não teve nada de amistoso. E o juiz acabou deixando a Alemanha abusar um pouco das faltas. Mas mesmo assim tivemos algumas boas chances de definir a partida e acabamos desperdiçando". Somente Edu acabou reconhecendo que o Brasil não apresentou mesmo um bom futebol no Estádio Olímpico de Berlim, sem procurar maiores justificativas. "Não foi mesmo uma das melhores partidas da Seleção", afirmou o atleta do Arsenal. A atitude de Ronaldo e Adriano foi a melhor prova de que não foi mesmo uma boa atuação a da Seleção Brasileira. A dupla de ataque saiu de fininho, juntamente com o sempre falante Roberto Carlos, sem dar entrevistas. A desculpa: eles tinham que viajar rapidamente - e de jatinho - para retornar a seus clubes.