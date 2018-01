Seleção recua 80 anos no tempo Marcos, Alex, Emerson, Juninho e Jardel estão 80 anos distantes de Kuntz, Japonês, Telefone, Barata e Castelhano. Ainda assim há semelhança entre esses dois grupos. Afinal, ambos defenderam a seleção em tempos de decepções, humilhações e quatro derrotas consecutivas. Mas há outra diferença, além da enorme separação cronológica. Os primeiros são atletas bem nutridos, com gordos salários e quase com a vida feita. Os "velhinhos" fizeram parte de época em que o futebol dava os primeiros passos no País e era nova forma de lazer. A primeira equipe brasileira a entrar para a história pela porta dos fundos assemelhava-se aos "catadões" de fim de semana, tão comuns na belle époque dos anos 20 quanto nos dias atuais. Nisso também se parecem o scratch que manejava bolas de capotão com pouca perícia com o time de estrelas da CBF: um e outro jogam futebol de corar pernas-de-pau em "casados x solteiros". Leia mais no Estadão