Seleção regular, mas perto da Copa-06 O Brasil encerra 2004 com campanha apenas regular nas Eliminatórias Sul-Americanas, abaixo do que se poderia esperar de uma seleção tão badalada e cheia de craques. Ao mesmo tempo, vive situação extremamente tranqüila. Com a derrota para o Equador, em Quito, o time acumula 20 pontos e só tem a Argentina como real ameaça. Como quatro participantes garantem vaga no Mundial da Alemanha, em 2006, a equipe de Carlos Alberto Parreira não deverá sofrer muito, no próximo ano, para consolidar a classificação. Restam, para o fim da disputa, oito partidas e a primeira em 2005 será em casa, diante do Peru, em março. Se conquistar entre 10 e 12 pontos, vai assegurar um lugar na Copa para tentar defender o título. Nas Eliminatórias anteriores, para Coréia e Japão, os brasileiros terminaram na 3.ª posição, com 30 pontos, atrás de Argentina e Equador. O Paraguai acabou em 4.º com a mesma pontuação e o Uruguai, em 5.º, com 27, foi para a repescagem. O desempenho brasileiro é semelhante ao de quatro anos atrás, quando a seleção vivia em crise. O time chegou à 11.ª rodada também com 20 pontos. Só que, em vez de cinco vitórias, cinco empates e uma derrota, havia obtido seis vitórias, dois empates e três derrotas. O ambiente, no entanto, é bem mais sossegado agora - antes do Mundial da Ásia, a CBF trocou duas vezes o comando da equipe. Vanderlei Luxemburgo deu lugar a Emerson Leão, que foi substituído por Luiz Felipe Scolari. Um aspecto importante e que ajuda Parreira é a queda da Argentina. O principal rival do Brasil não repete os resultados da última competição, na qual terminou com sobras na primeira colocação, com 43 pontos e apenas um tropeço. Uma demonstração de que a situação vai bem na seleção é o número de jogadores utilizados pelo treinador. Parreira convocou 37 atletas durante as sete partidas das Eliminatórias em 2004. Algo bem razoável, sem exagero, bem diferente do que ocorreu antes da Copa da Coréia e do Japão, quando Luxemburgo convocou um time, Leão apostou em outro e Felipão fez várias mudanças. E, mesmo assim, a lista só não foi menor por problemas de contusão e suspensão. Para o confronto com o Equador, por exemplo, Zé Roberto, Edu e Luís Fabiano tiveram de ser cortados por estarem machucados. E, então, surgiu oportunidade para Ricardinho e Pedrinho. Parreira já tem a base que levará à Alemanha e pode fazer alteração em uma ou outra posição, como na zaga. De qualquer maneira, embora a condição brasileira nas Eliminatórias seja boa, alguns jogos foram decepcionantes, como o empate diante da Colômbia por 0 a 0, no mês passado, em Maceió, o 0 a 0 contra o Paraguai, em Assunção, e a derrota para o Equador, por 1 a 0.